أحمد موسى: أتوقع تأجيل الانتخابات الليبية بعد إعلان الدبيبة ترشحه

توقع الإعلامي أحمد موسى، عدم إجراء الانتخابات الليبية يوم 24 ديسمبر المقبل؛ وذلك عقب إعلان عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة ترشيح نفسه لرئاسة البلاد.

وأضاف موسى، ببرنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن المادة 12 من قانون الترشح للانتخابات الليبية تمنع «الدبيبة» من الترشح؛ مشيرًا إلى أن الدبيبة تجاهل هذه المادة.

وأوضح أن الدبيبة شدد على ضرورة حذف هذه المادة، موضحًا أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أكد أنه لم يتم تفصيل قانون الانتخابات لأحد، وأنه لا مجال لتعديل هذا القانون.

وتابع أحمد موسى، أن رئيس البرلمان الليبي تعجب من رغبة البعض من عدم التقيد بقانون الانتخابات؛ في إشارة لترشح الدبيبة، داعيًا المجتمع الدولي لمراقبة الانتخابات للتأكد من نزاهتها.

وأكد موسى، أن المفوضية العليا ستمنع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة من الترشح؛ لعدم استيفائه شروط الترشح، متابعًا: «لم يستقل قبل تقديم أوراقه بـ 3 شهور وهو أحد شروط الترشح؛ وبالتالي سيلجأ للمحكمة العليا التي سترى بضرورة إرجاء الانتخابات حتى الفصل في الطعون؛ وبالتالي لن تتم الانتخابات في شهر ديسمبر المقبل».

وتوجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، إلى مركز التسجيل لتقديم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة في ليبيا.

https://www.youtube.com/watch?v=ht7ezgmflGA