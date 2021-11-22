ساكرامنتو كينجز يقيل مدربه والتون ويعين جينتري مدربا موقتا

أقال نادي ساكرامنتو كينجز مدربه لوك والتون وعيّن ألفين جينتري مدربا موقتاً خلفاً له الأحد على خلفية تردي نتائج الفريق مع انطلاق الموسم الجديد في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وتراجع كينغز الذي حقق 6 انتصارات مقابل 11 هزيمة منذ بداية الموسم، إلى المركز الـ12 في المنطقة الغربية بعدما خسر سبع من مبارياته الثماني الاخيرة.

وتأتي اقالة والتون بقرار من المدير العام مونتي ماكنير بعد يوم من خسارته أمام يوتا جاز 105-123.

وقال ماكنير في بيان "بعد تقييم شامل للموسم حتى الآن، قررت إجراء تغيير في منصب المدرب الرئيسي"، مضيفاً "أود أن أشكر لوك على جهوده وإسهاماته في فريقنا".

وسيتولى جينتري الذي كان يعمل مساعدا لوالتون، المهام الفنية لأحد فرق الـ"NBA" للمرة السادسة في مسيرته، علماً انه كان اشرف مؤخرا على تدريب نيو أورليانز بيليكانز من 2015 إلى 2020.

وتنقل جينتري بين أندية ميامي هيت (1995) وديترويت بيستونز (1997-2000) ولوس أنجليس كليبرز (2000-2003) وفينيكس صنز (2008-2013).

وتم تعيين والتون مدربًا لكينجز في أبريل 2019 بعد أن أمضى ثلاث سنوات مدربا رئيسيا لفريق لوس أنجليس ليكرز.

وحقق خلال الفترة التي قضاها مع كينجز رقماً قياسياً مع 68 فوزاً و93 هزيمة.

وغاب كينجز عن الادوار الإقصائية لمدة 15 عاماً، ليعادل الرقم القياسي لأطول فترة غياب عن الـ"بلاي أوف" في تاريخ الدوري الامريكي للمحترفين والذي يحمله كليبرز الذي لم ينجح في التأهل إلى الأدوار الإقصائية من 1977 حتى 1991.