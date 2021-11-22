 ميناء الإسكندرية يستقبل سفراء ووفودا دبلوماسية من 16 دولة إفريقية وآسيوية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ميناء الإسكندرية يستقبل سفراء ووفودا دبلوماسية من 16 دولة إفريقية وآسيوية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 6:09 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 6:09 ص

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عددًا من السفراء والوفود الدبلوماسية المعتمدة من 16 دولة إفريقية وآسيوية.
وتأتي هذه الزيارة في ظل توجه وزارة النقل لدعم وتعزيز أواصر التعاون الدولي مع الدول الصديقة، ودعوة قطاع النقل البحري وكذا توجه القيادة السياسية نحو ترسيخ دور جمهورية مصر العربية الإقليمي والدولي.
وقامت الوفود الدبلوماسية بالاطلاع على تاريخ ومقومات وإمكانيات هيئة ميناء الإسكندرية، وما يتوافر بها من خدمات متطورة وفرص استثمارية ضخمة، كما قامت الوفود بإجراء زيارة ميدانية إلى مواقع المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها لمعاينة حجم الإنجازات التطويرية على أرض الواقع.
من جانبه، وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين بضرورة إبراز الدور الاستراتيجي لهيئة ميناء الإسكندرية، ودورها الحيوي في حركة التجارة الدولية، في ظل ما شهدته وما تشهده حاليا من تطويرات في مجالات الطاقات الاستيعابية والتشغيلية.

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