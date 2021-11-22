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إصابة عدة أشخاص في معركة بأسلحة نارية وبيضاء غرب ألمانيا

الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 3:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 3:45 ص

أصيب عدة أشخاص في معركة دارت باستخدام أسلحة نارية وبيضاء في دورتموند غربي ألمانيا.

وانتشرت قوة كبيرة من الشرطة وأغلقت العديد من الشوارع.

وكانت مجموعتان هاجمتا بعضهما البعض على أحد الأرصفة.

وألقت الشرطة القبض على عدد من الأشخاص.

ويجري التحقيق حاليا لتحديد عدد المصابين والمقبوض عليهم وخلفية المشاجرة، وقالت الشرطة إن "التحقيقات تسير على قدم وساق".

وفحصت الشرطة موقع المشاجرة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة: "نحن متواجدون بقوة ميدانيا"، ونفت وجود أي خطر على السكان.

وكانت الشرطة دعت المارة إلى تجنب مكان الحادثة.

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