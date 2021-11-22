رئيس لبنان يشير إلى استمرار وضع العراقيل أمام العمليات الإصلاحية

أعلن الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، استمرار وضع العراقيل أمام العمليات الإصلاحية، مشيراً إلى أن العمل يجري على تذليل هذه العراقيل.

وجاءت تصريحات الرئيس عون خلال استقباله، اليوم الإثنين، وفود القوات المسلحة اللبنانية التي قدمت له التهاني بالذكرى الـ78 للاستقلال.

واستقبل عون قائد الجيش العماد جوزف عون، على رأس وفد ضم أعضاء المجلس العسكري ونواب رئيس الأركان ومديرية المخابرات والتوجيه، وأمين سر المجلس العسكري ورئيس مكتب القائد.

وقال إن "العراقيل التي توضع أمام العمليات الإصلاحية التي كان من المفترض أن تنجز خلال الأعوام الماضية، مستمرة وإن كان العمل يجرى على تذليلها الواحدة تلو الأخرى".

وأضاف أنه سيعمل خلال السنة الأخيرة من ولايته على ملاحقة القضايا العالقة، وفي مقدمها وضع مسار الإصلاحات على سكة صحيحة ودائمة، وصولا إلى معالجة الملف الاقتصادي من خلال برنامج العمل الذي ستنجزه الحكومة قريباً.