طرد ليبرون جيمس خلال فوز ليكرز على ديترويت بدوري NBA

طُرد نجم لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس خلال فوز فريقه لوس أنجليس ليكرز 121-116 على مضيفه ديترويت بيستونز، بعد أن ضرب أيزياه ستيوارت بمرفقه على وجهه، ضمن دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين الاحد.

وهذه المرة الثانية يطرد فيها ليبرون في مسيرته الاحترافية، وذلك بعد أن كان اللاعبان يتنازعان لالتقاط متابعة من رمية حرة مطلع الربع الثالث.

حاول ستيوارت مواجهة جيمس بعد تعرّضه لإصابة فوق عينه اليمنى التي سالت منها الدماء.

تدخلت مجموعة من لاعبي الفريقين وأعضاء الجهازين الفني وأفراد الأمن الذين حاولوا أيضًا تهدئة الامور، بعد أن حاول لاعب بيستونز مرارًا وتكرارًا العودة لمواجهة جيمس.

ووقعت المشاجرة قبل 9:19 دقائق من نهاية الربع الثالث عندما كان ليكرز متأخرًا 79-67. وكان أبطال 2020 دخلوا اللقاء بعد ثلاث هزائم متتالية ومجموع تسع في الموسم، مقابل ثمانية انتصارات.

ودافع أنتوني ديفيز الذي كان أفضل مسجل في اللقاء برصيد 30 نقطة، عن زميله بعد المباراة التي عاد فيها ليكرز من بعيد لتحقيق الفوز.

وقال "الجميع في الدوري يعرف أنه ليس لاعبًا قذرًا. ما إن قام بالحركة، نظر إليه وقال له (أعتذر، لم أقصد ذلك). لا أعلم ما كان (ستيوارت) يحاول القيام به".

وبعد مراجعة اللقطات عبر الفيديو، احتسب الحكم خطأ فاضحًا ضد جيمس وطرده من اللقاء، كما احتسب خطأين تقنين على ستيوارت ليخرج بدوره، فيما تلقى راسل وستبروك صانع ألعاب ليكرز أيضًا خطأ تقنيًا وطرد.

أنهى جميس المباراة مع 10 نقاط وخمس تمريرات حاسمة. وكانت هذه المرة الثانية يطرد بعد المباراة ضد ميامي هيت في نوفمبر 2017 عندما كان في صفوف كليفلاند كافالييرز.

وقال دواين كايسي مدرب بيستونز بعد المباراة "الاصابة في عينه كانت قوية. كان (ستيوارت) غاضبًا ولكن لا أعتقد أن ليبرون لاعب قذر".

في مباراة أخرى، قاد بول جورج لوس أنجليس كليبرز للفوز 97-91 على دالاس مافكريس المنقوص من نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش، بتسجيله 29 نقطة ليعود الى الانتصارات بعد هزيمتين.

وعزز كل من شيكاغو بولز وجولدن ستايت ووريرز صدارتهما للمنطقتين الشرقية والغربية تواليًا بفوز الاول 109-103 على نيويورك نيكس والثاني 119-104 على تورونتو رابتورز.