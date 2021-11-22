 بوتين ودراجي يناقشان أزمة الحدود بين بيلاروس وبولندا - بوابة الشروق
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بوتين ودراجي يناقشان أزمة الحدود بين بيلاروس وبولندا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي - صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي - صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 9:01 م | آخر تحديث: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 9:01 م

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي هاتفيا عن أزمة المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية، حسبما أعلنت روما وموسكو في وقت متزامن مساء اليوم الاثنين.

وأكد الجانبان على "فائدة" التعاون بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي في إيجاد حل للأزمة في الوقت المناسب ، وفقا لما ذكره بيان أصدره الكرملين.

وبعد إخلاء مخيم مؤقت للمهاجرين في منطقة غابات بين بولندا وبيلاروس من قبل مسؤولين بيلاروسيين الأسبوع الماضي، يتم الآن إيواء آلاف المهاجرين في مأوى للطوارئ في بيلاروس، لكنهم لا يزالون يأملون في الوصول إلى الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق.

وتم إلقاء اللوم على رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو فى حشد المهاجرين غير الشرعيين على الحدود البولندية بعد إصدار تأشيرات سياحية لهم ، بل ويقال إنه تم تخصيص رحلات خاصة لمساعدتهم على الوصول إلى بيلاروس في محاولة للضغط على الاتحاد الأوروبي .

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