وزير الصحة الألماني: لقاح موديرنا فعال وآمن للغاية

سعى وزير الصحة الألماني ينس شبان، لتبديد التحفظات بشأن استخدام لقاح "موديرنا" في الجرعات التعزيزية ضد كورونا.

وقال شبان، اليوم الاثنين في برلين: "موديرنا لقاح جيد وآمن وفعال للغاية".

وفي الوقت نفسه، أشار شبان إلى أنه سيُستمر أيضا في المستقبل تقديم الكثير من الجرعات المعززة من لقاح "بيونتيك/ فايزر" الذي يفضله الكثير من المواطنين.

يذكر أن وزارة الصحة الألمانية الاتحادية أعلنت في خطاب لجميع الولايات الألمانية تطبيق تقييدات على الكميات المصرح بطلبها من لقاح "بيونتيك/فايزر" خلال الأسابيع القادمة، وبذلك سيتم استخدام لقاحات "موديرنا" بصورة متزايدة في منح الجرعات التعزيزية، وإلا سيتم مواجهة خطر انتهاء صلاحية جرعات "موديرنا" بدءا من منتصف الربع الأول من عام 2022، الأمر الذي يجب تجنب حدوثه.

وجاء في خطاب الوزارة أيضا، أنه من المقرر في الوقت الحالي تقييد الحد الأقصى من كميات الجرعات التي تطلبها عيادات خاصة عند 30 جرعة أسبوعيا، وعند 1020 جرعة بالنسبة لمراكز التطعيم وفرق التطعيم المتنقلة. لكن ليس مقررا وضع حد أقصى بالنسبة لطلب لقاحات "موديرنا".

وقال شبان إنه في خلال يومي الاثنين والثلاثاء هذا الأسبوع تم نقل 6 ملايين جرعة من لقاح "بيونتيك" من المستودعات إلى مراكز اللقاح، موضحا أنه سيُجرى خلال الأسابيع المقبلة إتاحة ما يتراوح بين 2 و3 ملايين جرعة من هذا اللقاح، و24 جرعة حتى نهاية هذا العام.

وتابع: "لذا إذا افترضنا أننا نريد الحصول على 25 إلى 30 مليون لقاح معزز بحلول نهاية العام، فإن نسبة كبيرة من هذه اللقاحات ستكون من لقاح بيونتيك".