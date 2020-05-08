الجيش اليمني: المعارك مع مليشيات الحوثي أصبحت أكثر شراسة جنوب «مأرب»

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي أن المعارك بين الجيش الوطني والمليشيات الحوثية، أصبحت أكثر شراسة جنوب محافظة مأرب ، موضحا أن القوات تمكنت من استعادة السيطرة على عدد من المواقع الهامة من قبضة المليشيات في المحافظة.

وقال مجلي ـ في تصريح خاص لقناة ( العربية الحدث) الإخبارية اليوم الاثنين ـ إن المعارك مستمرة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل من جهة والمليشيات الحوثية من جهة أخرى ، مشيرا إلى أن القوات حققت تقدما كبيرا حيث تم تحرير عدد من المواقع الحيوية وأهمها "تبة الخزان" وقرية "الروضة" فضلا عن السيطرة على أسلحة وذخائر تابعة للمليشيات.

وكانت مقاتلات التحالف العربي قد شنت السبت الماضي ضربات جوية مكثفة استهدفت الحوثيين جنوبي وغرب محافظة مأرب، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير آليات ومعدات تابعة لهم.