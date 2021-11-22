السجيني: لابد من تفريغ الكتلة السكانية في الإسكندرية خلال الـ5 سنوات المقبلة

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تعمل بشكل غير عادي في تطوير المحليات وشبكة الصرف الصحي في شتى أنحاء البلاد، مضيفا أن الدولة تمتلك الآن تمويل أي مشروع قومي.



واستنكر السجيني، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمه برنامج «مصر جديدة»، الذي يبث على قناة «ETC»، اليوم الاثنين، وجود العقارات المخالفة بالإسكندرية بشكل كبير، مطالبا بضرورة تفريغ الكتلة السكانية في الإسكندرية خلال الـ٥ أو العشر سنوات المقبلة، لاستكمال خطط التنمية ومشروعات الصرف الصحي.



وتابع السجيني، أنه لابد من وقف البناء داخل محافظة الإسكندرية، مشددًا على أهمية نقل السكان من العقارات المخالفة إلى المدن الجديدة داخل المحافظة.