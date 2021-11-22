أيام قليلة وتنطلق منافسات بطولة كأس العرب بقطر 2021، والتي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري، وحتى 18 ديسمبر المقبل، ضمن إطار الاستعدادات لكأس العالم 2022.

منظمو كأس العرب، كشفوا النقاب عن شكل الكأس الذي سيتوج بها الفائز بالبطولة، والتي جاءت من الذهب الخالص منحوت عليها خريطة الوطن العربي واسم البطولة باللغة العربية.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا، مقسمين على 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، والتي جاءت .. المجموعة الأولى: قطر، العراق، عمان، البحرين.. المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا.. المجموعة الثالثة: المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين... المجموعة الرابعة: مصر، الجزائر، لبنان، السودان.

وتأهل مباشرة للمشاركة في البطولة، 9 منتخبات بحسب التصنيف الدولي، وهي تونس والجزائر ومصر والمغرب والسعودية والعراق وسوريا والإمارات بجانب قطر البلد المضيف، فيما خاض 14 فريقا التصفيات، تأهل منها 7 منتخبات وهي لبنان والأردن والسودان وعمان وفلسطين وموريتانيا والبحرين.

ويستهل منتخب مصر بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش، مشواره في كأس العرب يوم 1 ديسمبر المقبل بمواجهة لبنان، ثم السودان، يوم 4 ديسمبر، على أن يختتم المنتخب، منافسات دور المجموعات، بمواجهة الجزائر، يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي حال التأهل إلى الدور ربع النهائي، سيلتقي منتخب مصر، مع بطل أو وصيف المجموعة الثالثة التي تضم كلا من المغرب والسعودية والأردن وفلسطين.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرر إقامة بطولة كأس العرب 2021 على نفس الملاعب التي ستستقبل نهائيات كأس العالم 2022.

وأعلن كيروش رسميًا عن قائمة اللاعبين التي سوف تشارك في بطولة كأس العرب، والتي تضم .. حراسة المرمي : محمد الشناوي و محمد صبحي ومحمود جاد.. الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود الونش وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داود.. الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ومهند لاشين وإمام عاشور وعمر كمال عبد الواحد، ومصطفي فتحي وأحمد رفعت ومحمد مجدي أفشة وحسين فيصل.. الهجوم: محمد شريف وأحمد سيد زيزو ومروان حمدي وأسامة فيصل .