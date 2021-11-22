السعودية تسجل حالتي وفاة و 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 549 ألفا و 518 حالة إصابة مؤكدة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم رصد حالتي وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8826 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 50 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 538 ألفا و 640 حالة، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأوضحت الوزارة أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة ارتفع إلى ما يزيد عن 47 مليون جرعة حتى الآن.