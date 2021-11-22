سمير العيطة: تركيا المسيطر الأكبر على اقتصاد العراق

قال سمير العيطة، رئيس دائرة الاقتصاديين العرب ورئيس التحرير السابق لجريدة لوموند ديبلوماتيك النسخة العربية، إن تركيا حاليا هي المسيطر الأكبر على اقتصاد العراق، وتأتي بعدها إيران.

جاء ذلك خلال ندوة افتراضية نظمتها كلية الشؤون العامة والدولية بالجامعة الأمريكية في القاهرة حول الأزمة السورية واللبنانية، كجزء من سلسلة محاضرات حوار التحرير عبر الإنترنت.

وأدار الندوة السفير نبيل فهمي العميد المؤسس لكلية للشؤون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزير خارجية مصر الأسبق.

وأوضح العيطة أن الاقتصاد العراقي حاليا تفتت وحلت مكانه الصادرات التركية والإيرانية.

وأضاف أن التعاون المصري العراقي الأردني مؤخرا، يصب في مصلحة العراق والأردن بشكل كبير.

وفي حالة سوريا، قال العيطة إن الوضع مختلف، إذ أن هناك صناعات مستمرة في سوريا، بالإضافة إلى استثمارات سورية كبيرة جدا في مصر .