إزالة 52 حالة تعد على أملاك الدولة في قريتين بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، مواصلة أعمال الموجة ١٨ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، مشددا على عدم التهاون في استرداد حق الشعب، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بحقوق الدولة.

وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تمكنت، اليوم الإثنين، من إزالة ٥٢ حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة ١٣٨٩ مترا بقرية نزلة حسين وتلة، عبارة عن: "٤٤ حالة أملاك ري، و٧ طرق، وحالة زراعة"، حيث كلف مصطفى الدبيكي برئاسة الحملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

جاء ذلك بحضور أشرف فرغلي رئيس قرية نزلة حسين، ومحمد محمود رئيس قرية تلة، وجهات الولاية المختلفة وقوات من الشرطة.