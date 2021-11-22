تقرير: بريطانيا تتأهب لتطعيم الأطفال من عمر 5 سنوات ضد كورونا بحلول الربيع

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أمس، عن جاهزية السلطات البريطانية للسماح بإعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما، بحلول فصل الربيع.



وقال مسؤولون في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إن هذا القرار (تطعيم الأطفال ابتداءا من سن 5 سنوات) سيكون جاهزا فور صدور توصيات من الخبراء بضرورة توسيع رقعة متلقي اللقاح، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.



وتشير مقترحات مسربة، نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن مديري الصحة يستعدون لطرح اللقاح على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما في الربيع المقبل.



وقال مصدر لم يكشف عن اسمه لصحيفة "ذا صن"، إن الخطط الخاصة بمن يحصل على اللقاح يمكن أن تتغير.



من جهتها، أوضحت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا أن اللقاحات لن يسمح بها للأطفال في هذه الفئة العمرية إلا إذا تم استيفاء معايير السلامة والجودة والفاعلية.



وقال متحدث باسم الوكالة: "لن يتم السماح بتوسيع استخدام لقاحات كورونا، ليشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما إلا إذا تم استيفاء معايير السلامة والجودة والفاعلية، كما هو الحال مع الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فيما فوق".



وأضاف: "يمكن للوالدين أن يطمئنوا تماما إلى أي تصريح محتمل لتطعيم هذه الفئة العمرية، ستكون سلامة الأطفال على رأس أولوياتنا".



وردا على سؤال حول تقرير الصحيفة البريطانية، قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية، إن الهيئة تخطط بانتظام لكيفية زيادة عدد الفئات التي تتلقى اللقاح، لذا فهي جاهزة لتمديد اللقاح بسرعة إذا أوصى بذلك قرار صادر عن اللجنة المشتركة المعنية بالتطعيم والتحصين.