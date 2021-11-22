الكهرباء تعلق على صور مواطنين يحاولون عزل أعمدة الإنارة: يمثل خطورة كبيرة

علق الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على بعض الصور المتداولة لمواطنين يحاولون عزل أعمدة الإنارة؛ تجنبًا لتعرض الآخرين للصعق خلال هطول الأمطار، قائلًا إن التطوع بإصلاح المهمات الكهربائية يمثل خطورة كبيرة.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، أن الخط الساخن 121 يستقبل بلاغات الأعطال ومشكلات أعمدة الإنارة للتعامل معها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، موضحًا أن الأشخاص المدربين على التعامل مع تلك المشكلات لديهم أجهزة مخصصة للأمر.

وأشار إلى أن التعامل مع أعمدة الإنارة أو المهمات الكهربائية يتطلب فصل التيار الكهربائي من المصدر الموجود، منوهًا إلى أن الجزء المعدني الذي يفرغ شحنة الكهرباء من أعمدة الإنارة إلى الأرض، حال حدوث تلامس، يتعرض في كثير من الأحيان للسرقة.

وأكد متحدث الكهرباء، أن الوزارة قبل مواسم موجة الطقس السيئ تمر على المهمات الكهربائية للتأكد من عزلها، لافتًا إلى رفع مستوى بعض غرف المحولات لمسافات أعلى والتأكد من عزلها؛ منعًا لحدوث أي مشكلة.

وذكر أن الوزارة تتأكد قبل موسم الأمطار من جاهزية المهمات الكهربائية للفصل والتوصيل، مشيرًا إلى التنسيق مع كل الجهات لفصل التيار الكهربائي عن بعض التجمعات السكنية لفترة؛ منعًا للخطورة.