وزير التعليم العالي: استعداد بالمستشفيات الجامعية تحسبا لأي مستجدات بخصوص كورونا

شدد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، على ضرورة استمرار رؤساء الجامعات في متابعة تنفيذ الخطة المُتكاملة لتطعيم عناصر المنظومة التعليمية أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب، مؤكدا ضرورة استمرار كل الأطقم الطبية في العمل بكامل طاقتها وبشكل مُنتظم، وذلك بالتنسيق مع إدارات الكليات وإدارات رعاية الشباب، بجميع نقاط التطعيم المُنتشرة داخل الجامعات، والتي تتوافر بها الكميات اللازمة من اللقاح المُضاد لفيروس كورونا.

كما وطالب الوزير، خلال اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات في حلوان، اليوم الاثنين، بسرعة تطعيم الطلاب الأقل من 18 عامًا، خاصةً بعد توفير لقاح فايزر بالكميات المطلوبة، بالتعاون مع مديريات الصحة بكل المحافظات.

ووجه بضرورة استمرار استعداد كل المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي مُستجدات تخُص فيروس كورونا المستجد.

وجه الوزير بالتنسيق الكامل بين المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية وكليات الطب بالجامعات ومديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمحافظات.