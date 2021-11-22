باريس: عدد المصابين بكورونا في وحدات الرعاية الحرجة مستقر نسبيا

أعلن مدير عام مستشفيات باريس وضواحيها، مارتن هيرش، أن عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والذين تم إدخالهم إلى المستشفى في وحدات الرعاية الحرجة يعد "مستقرا نسبيا".

وقال "هيرش" حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الاثنين، إن عواقب الموجة الخامسة لكوفيد-19 على مستشفى ليست متوقعة قبل نهاية شهري ديسمبر و يناير المقلبين، موضحا أن عدد المرضى في المستشفيات لا يتزايد بسرعة كبيرة.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية "جابرييل آتال" قد صرح أمس الأحد، بأن الموجة الخامسة من فيروس كورونا بدأت بطريقة "فجائية"، مشيرا إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا على مدى أسبوع بنحو 80%.

وأوضح أن هناك ارتفاعا قويا جدا بنسبة العدوى في البلاد لكنه طمأن الفرنسيين على الوضع الوبائي في البلاد، قائلا إن فرنسا تتقدم إلى حد ما على جيرانها فيما يتعلق بالتطعيم ضد فيروس كورونا.