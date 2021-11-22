 مدرب المحلة : الجميع يخشى ملعبنا .. وسنفاجيء الأهلي بعد الدقيقة 20 - بوابة الشروق
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مدرب المحلة : الجميع يخشى ملعبنا .. وسنفاجيء الأهلي بعد الدقيقة 20

كريم صلاح
نشر في: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 12:28 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 12:28 ص

يرى محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة أن كل الأندية تشخى مواجهة غزل المحلة على ملعبها.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على غزل المحلة على ملعبه اليوم الأثنين ضمن الجولة الخامسة للدوري الممتاز.

وقال عودة في تصريحات لقناة المحور :" الجميع يخشى ملعب المحلة بما فيهم الأهلي والزمالك .. عندما كنت في المقاولون لم أكن أحب خوض المباريات هنا".

وحول صعوبة مواجهة الأهلي قال عودة :" نستعد للمباراة منذ نهاية مباراة الطلائع الأخيرة ونسعى لمواجهة قوة الأهلي وعدم أستقبال أهداف في الدقائق الـ20 الأولى.

وأضاف :" الأهلي لن يستطيع تنفيذ الضغط العالي طوال الوقت .. لتمر الدقائق ال20 الأولى دون استقبالنا أهداف ثم سنتعامل مع المباراة بشكل مختلف".


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