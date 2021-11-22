ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تحضر حفل تعميد مزدوج في وندسور

التقطت صورة لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد حضورها تعميدا ملكيا مزدوجا نادرا في قصر وندسور.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا"/ كانت الملكة / 95 عاما/ ترتدي قبعة خضراء ليمونية اللون أثناء مغادرتها للمعمودية المشتركة لاثنين من أحفادها في منزل رويال لودج بحديقة وندسور جريت بارك، بمقاطعة بركشاير، مساء اليوم الأحد.

كان قد تم تعميد نجل مايك وزارا تيندال، لوكاس فيليب، جنبا إلى جنب، مع نجل الأميرة أوجيني وزوجها جاك بروكسبنك، في أغسطس الماضي.

وانضم أفراد الأسرة الملكية من الدرجة الأولى وأصدقاء مقربون للمشاركة في التعميد، وجاء حضور الملكة بعد فترة راحة قصيرة من ممارسة الشؤون العامة بناء على نصيحة طبيب.

وتم التقاط صورة لأوجيني، نجلة دوق يورك، لدى وصولها المقر الملكي في وندسور، قبل الساعة الرابعة مساء بقليل (1600 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد، بينما تم التقاط صورة للملكة وهي تغادر المقعد الخلفي لسيارة رانج روفر قبل الساعة الخامسة مساء بقليل.

وحتى هذا الأسبوع، كانت الملكة في راحة لنحو شهر بناء على نصيحة طبيب.