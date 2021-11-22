قال فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن ذكرى يوم الاستقلال اللبناني يحل هذا العام في أجواء حزينة.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج "حديث القاهرة" الذي يُقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الاثنين، أن اللبنانيين يجدون أن هناك فرقًا كبيرًا بين ما تأملوه وما يشاهدونه اليوم.

وأوضح أنّ لبنان يعاني أزمة كبيرة جدًا نتيجة ما أسماه "التخريب" الذي حدث على عدة أصعدة، معتبرًا أن هناك حالة من الاستعصاء طويلة المدى على الإصلاح للتلائم مع المتغيرات التي تعصف بلبنان والعالم العربي.

وشدّد على ضرورة إجراء إصلاحات للتكيف مع المتغيرات، مؤكّدًا أيضًا أن جزءًا من الأزمة سببه العديد من الاجتياحات الإسرائيلية التي تعرض لها لبنان على مدى سنوات طويلة.

ورأى أن هناك عملية تخريب للنظام الديمقراطي البرلماني في لبنان، وأيضًا تخريب لدور رئيس الجمهورية في هذا الإطار، وهو ما أدّى إلى مزيد من الإطباق من قِبل حزب الله على الدولة اللنبانية التي وصفها بأنها أصبحت دولة مخطوفة غير قادرة على أداء وظائفها بكل معانيها الوطنية والسياسية والاقتصادية وأن توفّر الكرامة لأبنائها في عيش معقول وليس ما هو حادث اليوم.

وأحيى لبنان اليوم الاثنين، عيد الاستقلال الثامن والسبعين، وقد نُظم احتفالٌ من قِبل الجيش اللبناني باليرزة بحضور الرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برى ورئيس الحكومة نجيب ميقاتى ووزير الدفاع موريس سليم ووزير الداخلية بسام مولوى وقائد الجيش العماد جوزاف عون وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (اليونيفيل) ستيفانو دل كول وعدد من قيادات الجيش اللبناني.