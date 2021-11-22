معز مسعود يؤم المصلين في جنازة سهير البابلي

أمّ الداعية الإسلامي معز مسعود، المصلين في صلاة جنازة الفنانة الراحلة سهير البابلي، والتي أقيمت بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وساءت حالة الفنانة الكبيرة الصحية خلال الفترة الماضية، والتى أدت إلى مكوثها داخل إحدى المستشفيات الخاصة، وتدهور حالتها الصحية، بعد تعرضها لغيبوبة سكر، أدت إلى مضاعفات، احتاجت إلى نقلها للرعاية المركزة بأحد المستشفيات.

وكشفت ابنة سهير البابلي، أن والدتها خضعت لزراعة فصين كبد خلال السنوات الاخيرة وهذا ما أثر على مناعتها، كما حدث لها مؤخرا تجلطات فى المخ.

وكشف الدكتور رضا طعيمة زوج ابنة سهير البابلى، عن الساعات الأخيرة قبل وفاتها، حيث قال: «استفاقت من مرضها قبل الوفاة، ونظرت إلى أحبتها، وكأنها تقول حبوا بعض وخلى بالكم من بعض وعيشوا فى سلام، وبعدها نطقت الشهادتين أكثر من مرة، وكانت تقولها بحب مش بخوف، وسبحان الله رحلت فى سلام وتركت بصمة جميلة، وربنا يتقبلها من الصالحين».

وتابع: «توفيت منذ 3 ساعات وكنا بنعمل مجلس صوفى حولها، وكنا نذكر الله ونقرأ البُردة للإمام البوصيرى ورغم تعبها فإنها كانت تحرك يدها وعينيها فور سماع البردة، وكانت تقول إنها تحب الله ورسوله».

وأضاف: «وشها منور وملامحه متصالحة وتحس أن عليه الرضاء ولسانها لم يتوقف عن ذكر الله، وسأحصل على سبحتها التى كانت تستغرق فى التسبيح سبحانه وتعالى بها، وأوصتنى بالحفاظ على مجلس القرآن والاهتمام بالأيتام والفقراء الذين كانت تعتنى».

ولدت سهير البابلى، فى 14 فبراير 1937، فى مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ولكنها نشأت فى مدينة المنصورة، المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، وأسمها الكامل سهير حلمى إبراهيم البابلى، وكان والدها معلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

وبدت عليها الموهبة فى سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالى للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى فى نفس الوقت، الأمر الذى كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها والذى تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين.