قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنّ العديد من المناطق في محافظة الإسكندرية غرقت اليوم في مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت لعدة ساعات.

وأضافت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة "on"، مساء الاثنين، أنّ الكثير من الشوارع غرقت في مياه الأمطار، معقّبة: "الإسكندرية محتاجة نظرة ووقفة".

وتابعت: "الأمر ليس قصة محافظ أو جهود المحافظة.. قد تكون المحافظة مستعدة لكن المطر يكون فوق الطاقة (الاستيعابية)".

وأشارت إلى أن محافظة الإسكندرية في حاجة للمزيد من الاهتمام من الدولة بأكملها، لافتة إلى أنّ النوات التي تضرب المحافظة باتت أمرًا معتادًا لكنّها أشارت إلى أنّه مع زيادة الأعداد والتكدس والضغط على شبكات الصرف الصحي فإن هناك حاجة لحلول جذرية.

ولفتت إلى أن الحلول التي تم وضعها غير كافية، مشددة على أنّ الإسكندرية في حاجة لنظرة لكل القطاعات سواء القمامة أو التكدس أو البناء المخالف.