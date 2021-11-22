 وزير الدفاع التونسي يثمن دعم الصين لبلاده في مجابهة جائحة كوفيد-19 - بوابة الشروق
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وزير الدفاع التونسي يثمن دعم الصين لبلاده في مجابهة جائحة كوفيد-19

أ ش أ
نشر في: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 11:19 م | آخر تحديث: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 11:19 م

ثمن وزير الدفاع التونسي عماد مميش اليوم الإثنين دعم الصين لبلاده في مجابهة جائحة كوفيد-19، كما أشاد بالتعاون المثمر بين البلدين في مجالي الصحة العسكرية والتأهيل.

جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية - خلال استقبال الوزير التونسي لسفير الصين بتونس جانج جيان جواه بمقر الوزارة، حيث بحث الجانبان سبل دفع التعاون التونسي الصيني في المجال العسكري.

من جهته، أعرب السفير الصيني عن استعداد بلاده لتقديم الدعم لتونس خاصة في مجالي التكوين والصحة العسكرية من تجهيزات طبية ومستلزمات وقاية فردية.

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