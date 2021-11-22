سهير البابلي تشرح في لقاء نادر لماذا كانت تفضل قلة الظهور الفني

توفيت اليوم الخميس، الفنانة الكبيرة سهير البابلي، عن عمر يناهز 84 عاما، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، نقلت على إثرها للعناية المركزة بأحد المستشفيات أمس الأربعاء.

وفي لقاء سابق بأحد البرامج المذاعة على شاشة التليفزيون المصري مع الإعلامية كاميليا، تحدثت سهير البابلي، عن سبب قلة أعمالها الفنية، مبررة ذلك بأنها تريد أن تكون لامعة في عيون الجمهور، ولا تكون "مرطرطة" بحسب قولها، مثل بعض الأشخاص الذين من الممكن أن يقدموا 3 أعمال فنية خلال العام الواحد.

وقالت سهير خلال الحوار: "الزهرة الجميلة عندما نشمها لفترة طويلة سيذهب عطرها، وكذلك التمثيل، فالتواجد طوال الوقت على الشاشة أمر خاطئ، وأعلم أنني مقلة في تقديم أعمالي الفنية، ولكن أفعل ذلك حتى تظهر بشكل جيد للجمهور، فتجهيز المسرحية الواحدة يستغرق 4 سنوات، بدءا من إيجاد الفكرة والعمل على الكتابة ثم تحضير البروفات".

وضحكت البابلي، عندما تم سؤالها إذا ما كانت تنوي الغناء في المستقبل، مؤكدة أنها أدت خلال أكثر من عقدين من الزمان العديد من الأغنيات خلال أعمالها الفنية وليس غناؤها بالمرادف الحرفي للكلمة، موضحة أنها ليست مطربة، ولكن ربما أعجب الجمهور بصوتها بسبب البحة المميزة التي تمتلكها.

وأشارت إلى أنها تنتقي كلمات أغنياتها وألحانها بعناية، ولذلك تعلق في ذاكرة الجمهور، موضحة أنها غنت من كلمات كبار الكتاب، مثل توفيق الحكيم، وصلاح جاهين، وسيد مكاوي، كما أنها تؤكد على الملحن أن يعطيها نغمات سهلة، تكون متوافقة مع طبقة صوتها كمؤدية، وذلك بدلا من إعطاؤها ألحانا قوية وصعبة لن تستطيع غناؤها، فيصبح صوتها نشازا.

وعن كونها أصبحت جدة في سن صغيرة قالت سهير: "بعض الفنانات يخفين بناتهن عن الصحافة حتى لا يعرف الجمهور عمرهن الحقيقي، ولكنني لا أخاف من القول بأنني جدة، هل الأفضل أن أكون جدة في عمر الـ60؟ أم الأفضل أن أصبح جدة في سن صغيرة؟ فلماذا سأخشى الناس؟ أنا جدة وسعيدة بأحفادي وبابنتي، وهم معي دائما في حواراتي الصحفية وعلى غلاف المجلات، هم عندي بالدنيا كلها".

يذكر أن الفنانة سهير البابلي وُلدت في 14 فبراير 1937 في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ولكنها نشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، وكان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

وظهرت على الفنانة سهير البابلي، الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها والذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين. والفنانة لها رصيد مسرحي وسينمائي وتليفزيوني كبير.