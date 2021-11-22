إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز أمام إيسترن كومباني

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أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة إيسترن كومباني في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل إيسترن كومباني ضيفا على نظيره نادي بيراميدز في الثالثة من عصر الاثنين على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - عمر جابر

خط الوسط: رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - محمود وادي - أحمد توفيق - عبد الله مجدي - حسين السيد - دودو الجباس - محمود صابر

وخرج من قائمة المباراة، الحارس مهدي سليمان بسبب الإصابة، والمدافع أسامة جلال.