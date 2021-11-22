وزير خارجية لبنان السابق: الانتخابات المقبلة ستشهد ظهور 16 برلمانيا جديدا

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رجح وزير خارجية لبنان الأسبق، ناصيف حتي، ظهور برلمانيين جدد يمثلون المجتمع المدني في الانتخابات اللبنانية المقررة العام المقبل.

وقال ناصيف حتي إن الأرقام المتفائلة تشير إلى ظهور 16 برلمانيا جديدا يمثلون المجتمع المدني في الانتخابات اللبنانية المقبلة.

وأضاف حتي أن الأوضاع المتفجرة اقتصاديا واجتماعيا في لبنان، ستدفع جميع الأطراف السياسية في لبنان لتقبل تغييرات كثيرة.

جاءت تصريحات حتي خلال مشاركته في ندوة افتراضية نظمتها كلية الشؤون العامة والدولية بالجامعة الأمريكية في القاهرة حول الأزمة السورية واللبنانية، كجزء من سلسلة محاضرات حوار التحرير عبر الإنترنت.

وأدار الندوة السفير نبيل فهمي العميد المؤسس لكلية للشؤون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزير خارجية مصر الأسبق.