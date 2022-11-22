ألمانيا تسجل ارتفاعا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجلت ألمانيا اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.



وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم، أن هذا المعدل - وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام - بلغ حاليا 183.2، مقابل 179.6 أمس الاثنين. وكان المعدل بلغ قبل أسبوع 212، وقبل شهر 1ر625.



وأضاف المكتب أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 41 ألفا و676 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 47 ألفا و179 إصابة قبل أسبوع. وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 199 حالة، مقابل 219 حالة قبل أسبوع.



وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 36 مليونا 247 ألفا و81 حالة.



ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.