نائبة الرئيس الأمريكي: سنقدم الدعم للبحرية الفلبينية للتصدي للصيد غير المشروع

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أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستقدم تمويلا جديدا للقوات البحرية الفلبينية؛ لتعزيز نظم رقابة والرصد؛ من أجل التصدي للصيد غير المشروع.

وأكدت هاريس -في كلمة خلال زيارتها لجزيرة "بالاوان" في الفلبين، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية- التزام الولايات المتحدة بأمن الفلبين، مشددة على ضرورة إقامة شراكة اقتصادية بين واشنطن ومانيلا.

وقالت إن الولايات المتحدة تحرص على إقامة فرص اقتصادية وحماية النظم الأيكولوجية وحفظ السلام والاستقرار والاحتفاظ بسيادة القانون في بحر الصين الجنوبي وحول العالم.

وأضافت أن الولايات المتحدة تدعم السبل الحياتية والشعوب في المنطقة، مؤكدة ضرورة حماية من يعمل في الصيد في البحر لأن قطاع الصيد يؤمن الغذاء ويعمل على دعم الاقتصاد.

ووصلت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس -أمس- إلى مطار "نينوي أكينو" الدولي في مانيلا، وذلك في مستهل زيارة رسمية إلى الفلبين من المقرر أن تستغرق 3 أيام.