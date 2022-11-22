التقارير عن قصف محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية تلقى الضوء على مخاوف الحرب

هيمنت إمدادات الطاقة والأمن على الحرب في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف متجددة بشأن سلامة محطة للطاقة النووية متنازع عليها منذ فترة طويلة وأسئلة رئيسية عن كيفية توفير أوكرانيا للتدفئة خلال فصل الشتاء المقبل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، التي تحتلها القوات الروسية احتلت عناوين الأخبار بعدما تعرضت المنطقة المحيطة بالمحطة للقصف مجددا، وفقا لوكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء.

وقال المتحدث باسم الوزارة ايجور كوناشينكوف إنه تم إطلاق ثماني قذائف من العيار الكبير أمس الاثنين، وهو يوم التفتيش الخاص من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على جزء صناعي من محطة الطاقة النووية.

ولايمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل. ولم يقل كوناشينكوف بشكل محدد متى تم قصف المصنع، إلا أنه أشار فقط إلى أن الإشعاع لا يزال طبيعيا.

وأمس الاثنين، لم ترد معلومات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تجدد محتمل لقصف محطة الطاقة النووية. ولم ترد هذه المعلومات أيضا من كييف.

وكان رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ناشد الطرفين إقامة منطقة آمنة حول المنشأة وعدم شن هجمات أو عمليات قتالية فيها. وقال إن المفاوضات المكثفة مع الجانبين لم تسفر بعد عن اتفاق.

وتسيطر روسيا فعليا على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا منذ بداية مارس الماضي، عندما احتلت قواتها مناطق واسعة من جنوب أوكرانيا.

إلا أن الكرملين قلل اليوم الثلاثاء مجددا من احتمالات إقامة منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية. وقال المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف إنه لن "يتم تحقيق تقدم كبير" في هذه القضية.