لندن: ميناء نوفوروسيسك الروسي عرضة للهجوم من أوكرانيا

كشف تقييم بريطاني، أن ما يشتبه أنه هجوم أوكراني على مستودعات نفطية بالقرب من ميناء نوفوروسيسك الروسي أظهر مدى ضعف أسطول البحر الأسود الروسي.



وأشارت وزارة الدفاع البريطانية، في تحديثها الاستخباري اليومي عن حرب أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إلى تقارير إعلامية روسية وأوكرانية بأن "هجوما" وقع يوم 18 نوفمبر الجاري على محطة نفطية تقع بالقرب من القاعدة البحرية الروسية.



وقالت الوزارة إن "التفاصيل الكاملة بشأن هذا الحادث لم تتضح بعد". وأضافت لندن: "مع ذلك، فإن أي عرض لقدرة أوكرانية على تهديد نوفورسيسك سيمثل، على الأرجح، تحديا استراتيجيا إضافيا لـ"سطول البحر الأسود". كما أنه سيقوض النفوذ البحري الروسي المنخفض بالفعل في البحر الأسود".



وذكرت وسائل إعلام أن طائرة أوكرانية بدون طيار هاجمت على الأرجح محطة تابعة لشركة النفط "ترانسنيفت" ليلة 17-18 نوفمبر. ونفت الشركة هذه التقارير.



وبعدما هاجمت أوكرانيا قاعدة سيفاستوبول الروسية في شبه جزيرة القرم -التي ضمته موسكو من أوكرانيا بالقوة في 2014- نقلت البحرية الروسية عدة غواصات إلى ميناء نوفوروسيسك. واعتبر التقرير البريطاني أن حقيقة أن هذا الميناء أصبح الآن في مرمى الأوكرانيين أيضا تمثل تهديدا لسفن الإنزال الروسية المتمركزة هناك.