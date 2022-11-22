روسيا تعتزم الاقتراض من خلال السندات الاتحادية لتمويل عجز الميزانية

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، في تصريحات صحفية إن الوزارة تعتزم الاقتراض عبر السندات الاتحادية المحلية المعروفة بالأحرف "أو.إف.زد" لتمويل عجز الميزانية، في حين ستستخدم أموال صندوق الرفاه الوطني في تمويل الاستثمارات.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير قوله إنه لا توجد فرصة أمام روسيا للاقتراض من أسواق المال، في حين تتلقى وزارة المالية طلبات من المستثمرين لشراء السندات الاتحادية.



وقال الوزير إنه مادام هناك طلب على سندات أو.إف.زد، ستواصل الوزارة الاقتراض باستخدامها وفقا لشروط مقبولة، بحسب وكالة إنترفاكس الروسية.