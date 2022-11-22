 السعودية تقدم دعما لدول الساحل الإفريقي لمواجهة الإرهاب - بوابة الشروق
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السعودية تقدم دعما لدول الساحل الإفريقي لمواجهة الإرهاب

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 - 9:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 - 9:06 م

قدمت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من المدرعات لدول الساحل الإفريقي.

وأفاد مصدر عسكري موريتاني بأن اللواء محمد فال الرايس الرايس، مدير المديرية المركزية للعتاد بقيادة الأركان الموريتانية وقع، اليوم، في مباني قيادة الجيش الموريتاني مع العميد يوسف الطاسان، مدير إدارة التعاون الدولي بقيادة الأركان السعودية بروتوكول استلام مجموعة المدرعات الخفيفة المعروفة بالمدرعات "المسيرة" هدية من المملكة العربية السعودية للدول الأعضاء في مجموعة الخمس في الساحل.

وأضاف البيان أن تقديم الدعم العسكري يهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء في مجموعة الخمس في الساحل في جهودها الرامية إلى دحر خطر الإرهاب وتوفير الأمن والاستقرار في محيط المجموعة.

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