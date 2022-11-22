الدنمارك تسجل 1386 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 وفاة

سجلت الدنمارك 1386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و24 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و393 ألفا و598 إصابة، والوفيات إلى 7 آلاف و543.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم، أنه تم إعطاء 15 مليونا و9 آلاف و468 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.