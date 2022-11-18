لماذا سعت قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم؟

نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا حول استضافة قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، موضحةً أنها سعت لذلك على غرار ما يقوم به جيرانها الأقوياء في المنطقة، حيث يستخدمون الرياضة لحصد مزيد من الاهتمام الدولي وتعزيز مكانتها العالمية.

وحسب الصحيفة، فإنه على مدى العقد الماضي، أنفقت قطر وجيرانها الخليجيون الغنيون بالموارد مليارات الدولارات في الرياضات الدولية، وشراء فرق، ورعاية واستضافة الأحداث، جزئيًا لتعزيز نفوذهم العالمي، ولكن أيضًا بدافع الرغبة في تنويع اقتصادهم، وجذب السياحة، وتعزيز أهداف سياستها الخارجية.

ولم تكن قطر وحدها من يسعى لذلك، حيث بدأت المملكة العربية السعودية بطولة جديدة للجولف هذا العام تتنافس مع "بي.جي.إيه"، كما استضافت أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات، مباريات الدوري الأمريكي للمحترفين قبل بداية الموسم الشهر الماضي.

وكذلك اشترى أفراد الأسرة الحاكمة والهيئات الحكومية في الإمارات والسعودية وقطر فرقًا لكرة القدم في الخارج، بما في ذلك استحواذ صندوق الثروة السيادي السعودي على نيوكاسل يونايتد العام الماضي.

وتعد استضافة قطر لكأس العالم، التي انطلقت أول أمس، ذروة الحملة الإقليمية في الرياضات الدولية، بالنسبة للبلد الذي يبلغ عدد سكانه 3 ملايين نسمة، فإن البطولة التي تستغرق شهرًا هي تتويجًا لـ12 عامًا من التحضير، وأكثر من 200 مليار دولار من الإنفاق على البنية التحتية، تم دمجها في مشروع بناء دولة ضخم لولاية بحجم ولاية كونيتيكت محاطة بجيران أكثر قوة.

ومع توقع أكثر من مليون زائر في الأسابيع المقبلة، يعد هذا أيضًا جزءًا من حملة أوسع من قبل الحكام القطريين لدفع بلدهم الإسلامي المحافظ من الغموض إلى دائرة الضوء العالمية - وهي استراتيجية تمولها ثروة هائلة من الغاز الطبيعي.

وبينما يتهم المنتقدون الحكومات الخليجية باستخدام الرياضة لتطهير سمعتها الدولية وسط اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، فإن الرياضة تعني أكثر من مجرد صورة أفضل في الخارج لحكام الخليج بالوراثة.

كما تسارع المملكة العربية السعودية إلى تنويع اقتصادها المعتمد على النفط، ويمكن للرياضة أن تحفز على خلق فرص العمل وإنفاق المستهلكين، كما يرغب دعاة الصحة العامة في جميع أنحاء الخليج في استخدام الرياضة لتشجيع النشاط البدني بين السكان الذين يعانون من السمنة ومرض السكري في مرحلة الطفولة.

ولفتت الصحيفة إلى أن شراء فريق كرة قدم عالمي، يعد أيضًا رمزًا لمكانة الملياردير الملكي، حيث تحظى كرة القدم بإعجاب الكثيرين في المنطقة، مما يجعلها وسيلة مثالية للقادة لزيادة شعبيتهم ورفع ملفاتهم الشخصية.

وقال سيمون تشادويك، أستاذ الرياضة والاقتصاد الجيوسياسي في مدرسة سكيما لإدارة الأعمال ومقره باريس، إن السبب الكامل لكأس العالم هو تمرين أو خطوة في قطر تسعى لتأمين نفسها وتكون ذات صلة ومكانة عالمية.

لكن كل هذا الاهتمام يأتي مع سلبيات، وفي الأشهر الأخيرة، استقبلت قطر وابلا من النقد والسخرية من المعلقين الأمريكيين والبريطانيين والأوروبيين، الذين أشاروا إلى أن الدولة ملكية استبدادية بمشاركة سياسية لا تذكر.

ولفتت الصحيفة إلى أنه مثل العديد من جيرانها الخليجيين، تعتمد قطر على العمال ذوي الدخل المنخفض من جنوب آسيا وأفريقيا، الذين يعملون في كثير من الأحيان لساعات مرهقة مقابل أجر ضئيل، وفي بعض الأحيان يواجهون انتهاكات صريحة، حيث سلط العدد الهائل من العمال الذين جاهدوا لبناء البنية التحتية المحيطة بالبطولة الضوء على نظام التوظيف الاستغلالي في المنطقة للعمال الأجانب، مما حفز بعض التغييرات التي قال النشطاء إنها ليست كافية.

وختاماً، فإنه عندما قدمت قطر عرضًا لاستضافة كأس العالم منذ أكثر من عقد من الزمان، كان الهدف ببساطة هو أن تكون معروفة على الإطلاق، والآن، هي موطن لشركة طيران دولية وقاعدة جوية عسكرية أمريكية وشبكة الجزيرة الإخبارية، التي تظهر نفوذها في جميع أنحاء العالم، حسب ما ذكرته الصحيفة.

https://www.nytimes.com/2022/11/19/world/asia/qatar-sports-world-cup.html