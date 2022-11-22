رومانيا تسجل 215 إصابة جديدة بكورونا وصفر وفيات

سجلت رومانيا 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وصفر وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و294 ألفا و447، وتستقر الوفيات عند 67 ألفا و253 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 16 مليونا و827 ألفا و486 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في رومانيا حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.