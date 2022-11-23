الجزائر والسودان تؤكدان ضرورة تنسيق الجهود من أجل التغلب على التحديات الأمنية

أكدت الجزائر والسودان ضرورة تنسيق الجهود من أجل التغلب التحديات الأمنية، وإيجاد السبل الكفيلة لتعزيز علاقات التعاون بينهما.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء، بمقر قيادة أركان الجيش الجزائري، بالعاصمة، لرئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، أن الطرفين تطرقا، خلال اللقاء، إلى "السياق الأمني الإقليمي"، حيث أكدا ضرورة تنسيق الجهود من أجل رفع التحديات الأمنية المعترضة، فضلا عن إيجاد السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، كما تبادلا وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح رئيس أركان الجيش الجزائري أن هذه الزيارة ستشكل فرصة للطرفين لتبادل وجهات النظر حول الوضع السائد في الساحة الدولية عموما وفي القارة الأفريقية على وجه الخصوص، مؤكدا تطلعه إلى العمل مع السودان على توطيد العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وذلك من خلال بعث أنشطة التعاون الثنائي الكفيل بالاستجابة لمتطلبات الوضع الراهن في المنطقة الإقليمية ورفع التحديات الأمنية المشتركة.