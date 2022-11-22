الاحتلال الإسرائيلي يحتجز والدة أسير فلسطيني لدى زيارته له

احتجزت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، والدة الأسير عدي فايز مناصرة (26 عامًا) من بلدة "قباطية"، جنوب جنين، خلال زيارتها لنجلها في معتقل "مجدو".

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، إن الاحتلال احتجز لعدة ساعات، المواطنة منى محمد مناصرة، خلال زيارتها لنجلها عدي، الذي اعتقل في السادس من سبتمبر الماضي، ولا يزال موقوفا.

وأشار النادي إلى أن والدة الأسير إمرأة مسنة (67 عاما) وتعاني من أمراض مُزمنة منها السكري والضغط، ومشاكل في القلب.

وفي وقت سابق اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طفلين من بلدة "حوارة" في جنوب نابلس، لدى خروجهما من مدرسة عمر بن الخطاب الأساسية بالبلدة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الطفلين هما يوسف محمد لافي عودة، بالصف السابع الأساسي، وحبيب الله ابراهيم موسى من بالصف السادس.