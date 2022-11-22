مصدر طبي: قتلى وجرحى في قصف على مدينة أعزاز السورية

قال مصدر طبي في مشفى مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي أن ثلاثة قتلى على الأقل سقطوا، وأصيب آخرين بجروح في قصف على صاروخي على المدينة مساء اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر الطبي الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "وصلت ثلاث جثث إلى المشفى الوطني وثمانية جرحى جراء القصف الصاروخي على المدينة".

من جانبه، قال قائد عسكري في الجيش الوطني، إن "القذائف الصاروخية التي استهدفت مدينة أعزاز مصدرها وحدات حماية الشعب الكردي من منطقة تل رفعت، وقد ردت وحدات المدفعية في الجيش الوطني والجيش التركي على مصادر النيران وحققت إصابات مباشرة".

وأضاف القائد العسكري لـ(د.ب.أ) أن "الجيش التركي استهدف بالمدفعية مواقع قوات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محيط مدينة القامشلي ومحيط مدينة عين العرب ومنطقة الغابات بريف حلب الشرقي، وأن طائرات الاستطلاع التركية ترصد بشكل دقيق كل مناطق سيطرة قسد في تلك المنطقة".

وتشهد مناطق شمال شرق سوريا تصعيدا عسكريا منذ ثلاثة أيام بعدما شنت مقاتلات تركيا عشرات الغارات، وقالت إنها استهدفت مواقع لوحدات حماية الشعب الكردي وقوات قسد على طول الشريط الحدودي السوري التركي.

وهددت قوات قسد بأنها سوف ترد على القصف التركي الذي خلف عشرات القتلى والجرحى من قوات قسد والجيش السوري والمدنيين.