 وزارة الأسرة التونسية: القضاء الإيطالي يسمح بتسلم طفلة الأربع سنوات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزارة الأسرة التونسية: القضاء الإيطالي يسمح بتسلم طفلة الأربع سنوات

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 - 4:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 - 4:29 ص

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية، اليوم الاثنين، أن القضاء الإيطالي سمح لمندوب حماية الطفولة بتونس بتسلم طفلة الأربع سنوات التي وصلت إلى السواحل الإيطالية مؤخرا بمفردها في عملية هجرة غير شرعية.
وذكرت الوزارة – في بيان – أنه بناءً على هذا الحكم القضائي الإيطالي، سيتم استكمال الإجراءات اللازمة لتأمين عودة الطفلة إلى تونس وتسليمها إلى أسرتها.
كانت وزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج قد أعلنت، في 22 أكتوبر الماضي، تشكيل خلية - بناء على تعليمات الرئيس قيس سعيد - تضم عدة وزارات لاتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة لعودة الطفلة من إيطاليا.

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