الإمارات تستهدف رفع الناتج المحلي إلى 3 تريليونات درهم

أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، إطلاق رؤية "نحن الإمارات 2031" والتي تشكّل رؤية جديدة وخطة عمل تنموية للعقد القادم.



وتستهدف الرؤية رفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ليصل إلى 3 تريليونات درهم (الدولار يعادل 76ر3 درهم)، وزيادة الصادرات غير النفطية للدولة إلى 800 مليار درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليون درهم، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم.



وتم الإعلان عن الرؤية خلال الاجتماعات السنوية التي عقدتها حكومة الإمارات في العاصمة أبوظبي اليوم الثلاثاء لمناقشة التحديات التنموية الحالية، ووضع تصور تنموي لمستقبل دولة الإمارات.



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الاجتماعات "إن الإمارات رسخت مكانتها إقليميا ودوليا كواحدة من أفضل الدول وأكثرها تميزا في الرفاه المجتمعي، وكمركز اقتصادي حيوي تنافسي، وستكون المهمة الوطنية في السنوات المقبلة البناء على هذه المكانة وتعظيم المنجزات والانتقال باقتصادنا إلى آفاق جديدة".



وتسعى الرؤية إلى وضع الإمارات بين أفضل 10 دول عالميا في مؤشر التنمية البشرية وتعزيز مكانة المدن الإماراتية بين أفضل 10 مدن في جودة الحياة.



وتسعى الرؤية إلى تعزيز مكانة الإمارات لتكون في المرتبة الأولى إقليمياً كأفضل وجهة علاجية، وتحقيق جاهزية جميع المرافق والكوادر الطبية للتعامل مع الأزمات الصحية والكوارث بنسبة 100%، علاوة على رفع مرتبة الدولة لتكون بين أفضل 10 دول عالميا في جودة الرعاية الصحية.