زعيم المعارضة البريطانية يطالب بإنهاء الاعتماد على العمالة الرخيصة الوافدة

دعا كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، مجتمع الأعمال البريطاني إلى بذل المزيد من الجهد لتدريب العمالة المحلية وتقليل الاعتماد على العمال الأجانب في ظل تزايد دعوات مسؤولي الشركات في بريطانيا إلى زيادة أعداد المهاجرين إلى البلاد لسد النقص في قوة العمل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ستارمر قوله أمام مؤتمر اتحاد الصناعة البريطاني في برمنجهام اليوم الثلاثاء "الأيام التي كانت فيها العمالة الرخيصة منخفضة الأجر جزءا من الطريقة البريطانية للنمو يجب أن تنتهي...هدفنا المشترك يجب أن يكون مساعدات الاقتصاد البريطاني على التخلص من الاعتماد على الهجرة".

وفي حين تطالب بعض الشركات باستخدام المهاجرين لسد النقص المزمن في سوق العمل، يبدو كل من رئيس الوزراء ريشي سوناك وزعيم المعارضة ستارمر مترددين في دعم هذه المطالب.

ويرى الزعيمان أن هذه الدعوات تتعارض مع نتيجة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي أنهى حرية حركة العمال بين بريطانيا وباقي دول الاتحاد.

وأشارت بلومبرج إلى أن زعيم حزب العمال لا يريد النظر إلى حزبه باعتباره متساهلا مع الهجرة، في الوقت الذي يسعى فيه إلى استعادة أصوات الناخبين في معاقله السابقة في شمال إنجلترا الصناعي والتي تحولت لصالح المحافظين في انتخابات 2019.

أما بالنسبة لسوناك فالتحدي يأتي من داخل حزب المحافظين حيث يرفض أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي أي تخفيف للقيود على دخول العمالة المهاجرة إلى بريطانيا على أساس أن حماية الوظائف وتوفيرها للبريطانيين كان أحد محاور الحملة الدعائية المؤيدة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي قبل الاستفتاء الذي جرى في حزيران/يونيو 2016.