 العراق.. 7 سنوات سجن لمسؤول سابق بوزارة التجارة لإضراره بالمال العام - بوابة الشروق
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العراق.. 7 سنوات سجن لمسؤول سابق بوزارة التجارة لإضراره بالمال العام

وكالات
نشر في: الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 - 4:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 - 4:54 م

أصدرت محكمة عراقية، حكما بالسجن 7 سنوات بحق المدير العام للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة سابقا، بعد إدانته بتعمد الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وقالت محكمة جنايات كربلاء، التي أصدرت حكما غيابيا بسجن المدير العام للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية سابقا سبع سنوات، إن الحكم صدر على خلفية تعاقده لاستيراد 2500 طن من مادة الشاي الذي أثبتت نتائج الفحص عدم صلاحيته للاستهلاك البشري، فضلا عن عدم استحصال موافقة وزير التجارة، الأمر الذي تسبب بإلحاق الضرر بالمال العام.

وأضافت الدائرة أن محكمة جنايات كربلاء بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية التي تمثلت بأقوال الممثل القانوني للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية الذي طلب الشكوى ضد المتّهم، ولجنة التضمين المركزية، وقرينة هروب المتهم، وجدتها كافية ومقنعة لإدانته.

وأوضحت أن المحكمة حكمت عليه غيابيا بالسجن لمدة سبع سنوات وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبض وتحر بحقه، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحق للجهة المشتكية للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية، بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعية.


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