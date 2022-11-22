مصرع 11 شخصا وإصابة 43 آخرين في انقلاب حافلة شرقي المغرب

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لقي 11 شخصا مصرعهم، اليوم الثلاثاء، وأصيب 43 آخرون في انقلاب حافلة ركاب قرب مدينة تازة شرقي المغرب، بحسب حصيلة أولية.

وصرحت السلطات المحلية في تازة: "وفق حصيلة أولية، لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب 43 آخرون في حادث سير إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالطريق السيار؛ على بعد حوالي 6 كيلومترات عن مدينة تازة"، وفق صحيفة "هسبريس" الإلكترونية.

وجرى نقل المصابين "إلى المستشفى الإقليمي بتازة لتلقي الإسعافات الضرورية"، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

وتتسبب حوادث السير في المغرب الذي يضم 35 مليون نسمة، في مقتل نحو 3500 شخص في المتوسط، سنويا، وإصابة 12 ألفا، أي بمعدل 10 قتلى و33 إصابة خطيرة يوميا.

والعام الماضي، قتلت حوادث السير 2774 شخصا في المغرب، في حصيلة منخفضة مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك نتيجة تقييد التنقل خلال فترة الحجر الصحي.