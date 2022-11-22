المركزي الألماني: لدينا سيولة كافية في الفروع الـ31

أعلن البنك المركزي الألماني استعداده الجيد لإمداد ألمانيا بالسيولة في حال الأزمة.

وقال عضو مجلس إدارة البنك، يوهانس بيرمان، في فرانكفورت اليوم الثلاثاء: "خبأنا سيولة كافية في الفروع الـ31"، مشيرا إلى أن هذه السيولة تكفي لمدة خمسة أيام.

وتابع أنه يوجد بالإضافة إلى ذلك احتياطات كبيرة في بعض القواعد النقدية الإقليمية " والبنك المركزي الألماني قادر دائما على الدفع".

وبحسب بيرمان، لا يتوقع البنك المركزي حدوث انقطاعات واسعة النطاق للكهرباء جراء أزمة الطاقة، وقال إنه مستعد مع ذلك لمثل هذا الأمر، وذكر أن فروع البنك ومقره الرئيسي لديها مصدر كبير للإمداد بالكهرباء في حال الطوارئ يمكنه أن يغطي انقطاع الكهرباء لمدة 72 ساعة على الأقل.

وأضاف بيرمان: "من جانبنا لا يوجد حد نقدي في حال حدوث أزمة. من وجهة نظرنا، يمكن لكل واحد أن يسحب سيولة بقدر ما يريد".

وتردد في تقارير مؤخرا أن السلطات المالية في ألمانيا تعمل على خطط طوارئ للإمداد بالسيولة في حال انقطاع التيار الكهربائي على المدى الطويل، وذكرت هذه التقارير أن جزءا من هذه الخطط ينص على فرض حد محتمل للمبالغ التي يمكن لعملاء البنوك سحبها من حساباتهم.

ولم يعلق بيرمان على استعداد مصارف لحالة انقطاع التيار الكهربائي، وقال إن هناك شبكة اتصالات مشتركة لحالات الأزمات مع مؤسسات أخرى تعمل في مجال السيولة مثل البنوك الائتمانية وشركات الخدمات التي تعمل في نقل الأوراق النقدية والعملات المعدنية وتملأ جزءا من ماكينات الصرف الآلي.

يذكر أن خبرات البنك المركزي تشير إلى ارتفاع طلب الناس على الأوراق المالية والعملات المعدنية في أوقات الأزمات، وذكر بيرمان في إشارة إلى الأزمة المالية عام 2008 وأزمة كورونا: "دائما ما يلجأ الناس في ألمانيا إلى السيولة في حال أصبح الوضع حرجا".