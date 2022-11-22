إصابة 3 من عناصر حفظ السلام في انفجار بشمالي مالي

أصيب ثلاثة من عناصر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في شمالي مالي جراء انفجار عبوة ناسفة.

وأدان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، يوم الاثنين الهجوم الذي وقع على الطريق المؤدي إلى مدينة تمبكتو في شمالي البلاد.

وعانت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) من ارتفاع الخسائر البشرية مؤخرا، وسط سحب دول غربية لقواتها.

وقال حق إن مالي "تواجه تحديات أمنية خاصة للغاية".

وأضاف أن مينوسما "تقوم بتقييم تأثير الانسحابات (التي تمت بالفعل) والانسحابات المخطط لها على عملياتنا ، ونحن بالفعل في نقاش مع عدد من الدول من أجل ملء أي ثغرات".