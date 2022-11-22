موسكو: محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية تتعرض للقصف مجددا

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن منطقة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا تعرضت للقصف مجددا، وفقا لوكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.

وقال المتحدث باسم الوزارة ايجور كوناشينكوف إنه تم إطلاق ثماني قذائف من العيار الكبير أمس الاثنين، وهو يوم التفتيش الخاص من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على جزء صناعي من محطة الطاقة النووية.

ولا يمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل، ولم يقل كوناشينكوف بشكل محدد متى تم قصف المصنع، إلا أنه أشار فقط إلى أن الإشعاع لا يزال طبيعيا.

وأمس الاثنين، لم ترد معلومات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تجدد محتمل لقصف محطة الطاقة النووية، ولم ترد هذه المعلومات أيضا من كييف.