أجهزة أمن أوكرانية تفتش أديرة في كييف وريفني

داهمت وكالة الأمن الأوكرانية (إس بي يو) عدة أديرة تابعة للكنيسة الأورثوذكسية الأوكرانية التي تتبع بطريركية موسكو، في إطار جهد لمكافحة "الأنشطة التخريبية" المشتبه بها من قبل أجهزة الاستخبارات الروسية.



أعلنت وكالة الأمن الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن دير الكهوف الواقع في كييف ويرجع تاريخه إلى 1000 عام ، والمدرج ضمن مواقع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي، كان من بين المواقع التي تم تفتيشها. كما تم تفتيش عدة أديرة في منطقة ريفنى غربي البلاد.



وقالت وكالة الأمن الأوكرانية (إس بى يو) إن العملية كانت تهدف إلى تحديد مواقع مخابئ أسلحة محتملة أو أماكن اختباء جواسيس ومخربين. وانضمت الشرطة وقوات الحرس الوطني إلى عمليات المداهمة.



يشار إلى أن قيادة الكنيسة الأورثوذكسية الأوكرانية التي تتبع بطريركية موسكو بذلت جهودا واضحة لتنأى بنفسها عن روسيا، بعدما أطلقت موسكو غزوها لأوكرانيا في فبراير.