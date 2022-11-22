وفاة الوزير الإيطالي السابق والمؤسس المشارك لحزب الرابطة روبرتو ماروني

توفي اليوم الثلاثاء، روبرتو ماروني، وزير الداخلية الإيطالي السابق وأحد مؤسسي حزب "الرابطة" اليميني المتطرف، عن عمر يناهز 67 عاما، بحسب الحزب وساسة آخرين.

ونعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، الراحل، وقالت إنه "أحد أكثر الأشخاص الموهوبين" الذين التقت بهم في حياتها.

وبكت ميلوني وهي تتحدث في مؤتمر صحفي، كما تحدث وزير المالية جيانكارلو جيورجيتي عن زميله في الحزب.

كان ماروني أحد أكثر الساسة نفوذا في إيطاليا خلال العقود الأخيرة.

كما كان، إلى جانب أومبرتو بوسي، أحد الآباء المؤسسين في عام 1991 للحزب الانفصالي الذي أطلق عليه في البداية "لا ليجا ديل نورد" (رابطة الشمال). وتم تغيير اسمه إلى "لا ليجا" (الرابطة) في عام 2020.

وانتخب السياسي الراحل الذي ينحدر من شمال إيطاليا عضوا بالبرلمان لأول مرة في عام 1992، وظل يمارس عمله البرلماني حتى عام 2013.

وفي عهد رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني تولى حقيبة الداخلية مرتين، ووزارة العمل مرة واحدة.

وتخلى ماروني عن العمل السياسي في عام 2021، بسبب مرض خطير.