انطلاق أعمال الاجتماع الدولي الـ19 حول سوريا في أستانا

انطلقت أعمال الاجتماع الدولي الـ19 حول سوريا بموجب صيغة أستانا اليوم الثلاثاء، في العاصمة الكازاخستانية (أستانا).

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الاجتماع يشارك فيه وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين وفود البلدان الضامنة لعملية أستانا (روسيا وإيران وتركيا)، حيث يترأس الوفد الروسي مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا الكسندر لافرينتييف، والوفد الإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي.

كما يشارك في الاجتماع ممثلون من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وممثلون عن البلدان المتمتعة بصفة مراقب في عملية أستانا وهي لبنان والعراق والأردن، إضافة إلى الوفود الأخرى.

ومن المقرر أن تجري في اليوم الأول للاجتماع مشاورات ومباحثات ثنائية وثلاثية بين الوفود المشاركة حول المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، بينما تتواصل المباحثات في صباح اليوم الثاني الذي تنعقد فيه الجلسة العامة لإعلان البيان الختامي للاجتماع، ومن ثم تعقد مؤتمرات صحفية لبعض رؤساء الوفود المشاركة.

وسبق لوزارة خارجية البلد المضيف كازاخستان أن أعلنت أن بنود جدول أعمال الاجتماع تتضمن مناقشة الوضع على الأرض في سوريا، بما في ذلك ما يتصل بالأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية وحشد جهود المجتمع الدولي وفق قرار مجلس الأمن لإعادة إعمار سوريا بعد الأزمة وتهيئة الظروف لعودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.

يذكر أن عملية أستانا شهدت منذ انطلاقها في اوائل العام 2017، وحتى الآن ما مجموعه 19 اجتماعاً منها اثنان في منتجع سوتشي الروسي على سواحل البحر الأسود وجرى الاجتماع السابق الثامن عشر خلال يومي الـ15 والـ16 من يونيو الماضي.